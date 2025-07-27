Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Bursa'da iyi durumdayız, güzel haberler alabiliriz

Türkiye'nin dört bir yanında günlerdir orman yangınları devam ederken, dün akşam Bursa'da da büyük bir yangın başladı.

Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın sonrası Karahıdır, Avdancık ve İğdir mahalleleri tedbiren tahliye edildi. Gece boyu karadan müdahale sürerken, sivil vatandaşlar da kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına katıldı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte ise helikopterler de havadan söndürme çalışmalarına dahil oldu.

Adalet Bakanı: 97 şüpheliden 21'i tutuklandı

Karabük'teki yangın dördüncü gününde sürerken, Bursa, Antalya, Uşak, Mersin, Ankara ve Kahramanmaraş'ta devam eden yangınlarla alakalı açıklama yapan AFAD alevlere 5 bin 400 personel, 119 hava aracı ve 1537 kara aracı ile müdahale edildiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da 26 Haziran'dan beri 33 ilde adli soruşturmalara konu olan yangınlar olduğunu belirterek, "33 ilde 97 şüpheli hakkında bugüne kadar işlem yapıldı. 97 şüpheliden 21'i tutuklandı, 47'si hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.

Bakan Yumaklı: Dört ilimizdeki beş yangın kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yumaklı, "Dört ilimizdeki beş yangın kontrol altında. Kestel'de alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor. Kestel'de yangın 17:40'ta başladı. Şu anda rüzgarın 40 kilometre esmesi öngörülüyor. Bursa'da iyi durumdayız, güzel haberler alabiliriz. Dün 84 yangın ile mücadele ettik, yangınların 36'sı ormanlık alandaydı. Lütfen vatandaşlar olarak daha dikkatli olalım. Marmara'nın güneyi ve Ege'nin kuzeyi riskli görünüyor" dedi.

"Karabük - Safranbolu yangını devam ediyor"

Yumaklı, diğer illerdeki yangınlara ilişkin ise şu güncel bilgileri verdi:

"Mersin'deki yangın kontrol altına alındı. Karabük - Safranbolu yangını devam ediyor. Uşak - Sivaslı'da yangın büyük ölçüde kontrol altında, soğutma sürüyor. Antalya - Gazipaşa'da yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Kahramanmaraş - Onikişubat da ulaşılması zor bir yer."

"Riskli günlerden geçiyoruz"

Bakan Yumaklı vatandaşları uyardı, riskli bölgeleri açıkladı:

"Biz dün ülkemiz genelinde, 36’sı ormanlık alanda, 48’i de orman dışı alanda olmak üzere toplam 84 yangınla mücadele ettik. Riskli günlerden geçiyoruz. Bu da 2-3 gün sonra duracak gibi değil. Bunu ifade etmek için Ekim 2025’e kadar teyakkuz halinde olduğumuzu, sadece bizim değil bütün vatandaşlarımızın teyakkuz halinde olması gerektiğini buradan söyleyelim.

En kolay, hiçbir bedeli olmayan yangın söndürme metodu, onun çıkmamasını sağlamaktır. Ülkemizin kaynaklarını, havasını, suyunu, doğal güzelliklerini, o ekosistemde yaşayan canlıları yok etmeye sadece bir kıvılcım yetiyor.

Türkiye’nin hangi noktasında, hangi parçasında ne olacağını şimdiden bilemeyiz ama bütün vatandaşlarımızın hassasiyetle destek olmasını rica ediyoruz.

Lütfen kapalı alanların dışında ateş yakmayalım.

Bizim özellikle büyük risk teşkil eden kıyı kesimlerimiz başta olmak üzere bugün Marmara’nın güneyi, Ege’nin de kuzeyi ve Batı Karadeniz hatta Ege’nin içini de söyleyebilirim riskli görünüyor."