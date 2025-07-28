Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Kestel yangını büyük oranda kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke çapında devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Çok riskli bir haftadayız"

Yumaklı, Karabük yangının enerjisinin büyük ölçüde düşürüldüğünü, Bursa Kestel yangını büyük oranda söndüğü bilgisini paylaştı.

"Bursa'da Harmancık yangını devam ediyor" diyen Yumaklı, yurdun "çok riskli bir hafta içerisinde" bulunduğunu ifade etti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yumaklı, şunları söyledi:

"Çok riskli bir haftadayız. Teyakkuzda olmaya devam edeceğiz. Karabük yangınının enerjisi düşürüldü. Önümüzdeki saatlerde bu yangınla ilgili iyi haber vereceğiz. Bursa Kestel yangını büyük oranda söndü. Bursa'da Harmancık yangını devam ediyor.

Rüzgara bağlı çok şiddetli yanmalar olmuştu. Gece boyu arkadaşlarımız yangın alanının tamamını çevrelediler. Şiddeti büyük ölçüde düşürülmüş vaziyette.

Bu yangınla alakalı 5 uçak, 30 helikopter, 855 kara aracı ve 853 personelle devam ediyoruz. Kestel'deki orman yangınına su taşıyan bir tanker kaza yaptı. 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum."