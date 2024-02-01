Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvurusu başladı! Personel alımı kadro dağılımı

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 BİN 158 personel alımını ne zaman yapacak?

ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan duyuruda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilecek olan sözleşmeli personel alımı için tercih süreci resmen başladı. Bu süreç, adaylara 31 Ocak - 7 Şubat 2024 tarihleri arasında başvurma imkanı sunuyor. Tercih işlemleri, 31 Ocak 2024 tarihinde saat 10.30’da başladı ve 7 Şubat 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Tercih işlemleri, KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.



Başvuru nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından belirlenen kılavuz bilgileri doğrultusunda, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 7 bin 158 personel alımı için başvurular gerçekleştirilecek. Adaylar, tercihlerini 31 Ocak – 7 Şubat 2024 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri bireysel olarak ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 BİN 158 personel alımı kadro dağılımı ve toplam kontenjan

Destek personeli 1443

Büro personeli 1088

Ziraat mühendisi 982

Veteriner hekim 652

Şoför 487

Gıda mühendisi 193

Orman muhafaza memuru 162

Koruma ve güvenlik görevlisi 155

Su ürünleri mühendisi 107

Orman mühendisi 81

Laborant 56

Biolog 33

Balıkçılık teknolojisi mühendisi 18

Harita mühendisi 15

Kimya mühendisi 14

İnşaat mühendisi 6

Bilgisayar mühendisi 6

Gemi adamı 2

1500 tarım işçisi