Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvurusu başladı! Personel alımı kadro dağılımı
Türkiye genelinde Tarım ve Orman Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirmek üzere toplam 7 bin 158 personel alımı yapacak. Adaylar, tercihlerini 31 Ocak – 7 Şubat 2024 tarihleri arasında yapabilecekler. Peki, başvuru nasıl yapılır? Tarım ve Orman Bakanlığına alınacak 7 BİN 158 personel kadro dağılımı nasıl olacak? İşte detaylar...
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 BİN 158 personel alımını ne zaman yapacak?
ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan duyuruda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilecek olan sözleşmeli personel alımı için tercih süreci resmen başladı. Bu süreç, adaylara 31 Ocak - 7 Şubat 2024 tarihleri arasında başvurma imkanı sunuyor. Tercih işlemleri, 31 Ocak 2024 tarihinde saat 10.30’da başladı ve 7 Şubat 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Tercih işlemleri, KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.
Başvuru nasıl yapılır?
ÖSYM tarafından belirlenen kılavuz bilgileri doğrultusunda, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 7 bin 158 personel alımı için başvurular gerçekleştirilecek. Adaylar, tercihlerini 31 Ocak – 7 Şubat 2024 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri bireysel olarak ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 BİN 158 personel alımı kadro dağılımı ve toplam kontenjan
Destek personeli 1443
Büro personeli 1088
Ziraat mühendisi 982
Veteriner hekim 652
Şoför 487
Gıda mühendisi 193
Orman muhafaza memuru 162
Koruma ve güvenlik görevlisi 155
Su ürünleri mühendisi 107
Orman mühendisi 81
Laborant 56
Biolog 33
Balıkçılık teknolojisi mühendisi 18
Harita mühendisi 15
Kimya mühendisi 14
İnşaat mühendisi 6
Bilgisayar mühendisi 6
Gemi adamı 2
1500 tarım işçisi