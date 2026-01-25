Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin'de yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen şahıslara idari ve cezai işlemler uyguladı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Artvin’de yapılan denetimlerde yasa dışı avcılık yapanlara idari ve cezai işlem uygulandığını belirterek, doğayı ve biyolojik çeşitliliği korumak için denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Artvin'de yapılan denetimlerde yasa dışı avcılık yapanlara idari ve cezai işlem uygulandığını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yaban hayatını korumak için teknolojiyi yakından takip ediyor, yasa dışı avcılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Artvin'de gerçekleştirilen denetimlerde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen şahıslara gerekli idari ve cezai işlemler uygulandı. Doğayı, biyolojik çeşitliliğimizi ve ekosistem dengesini korumak için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
🦌 Yaban hayatını korumak için teknolojiyi yakından takip ediyor, yasa dışı avcılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) January 25, 2026
📍 Artvin’de gerçekleştirilen denetimlerde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen şahıslara gerekli idari ve cezai işlemler uygulandı.
🌿 Doğayı,… pic.twitter.com/1Jqoihm5qW