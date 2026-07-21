Tarım ve Orman Bakanlığı: Çekirge istilası söz konusu değil

Tarım ve Orman Bakanlığı, son günlerde bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında İstanbul ve çevre illerde "çekirge istilası" yaşandığı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kamuoyunda yer alan iddialar üzerine sahada inceleme ve takip çalışmaları yürütüldüğü belirtilerek, İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası ya da ekonomik zarar oluşturacak düzeyde bir çekirge popülasyonunun tespit edilmediği ifade edildi.

Açıklamada, kamuoyuna yansıyan görüntülerdeki çekirgelerin yapılan tür teşhisleri sonucunda Türkiye'de doğal olarak bulunan yerli popülasyonlara ait olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Bakanlık, iddiaların aksine Balkanlar, Afrika veya başka bir bölgeden Türkiye'ye ulaşan sürü halinde bir çekirge istilasının söz konusu olmadığını vurgulayarak, kamuoyunun resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmesi gerektiğini bildirdi.