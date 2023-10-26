'Tarımsal destekleme bütçesi 411,5 milyar lira olmalı'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım Kanunu'na göre tarımsal destekleme bütçesinin Gayri Safi Milli Hasıla'nın yüzde 1'inden az olamayacağını söyledi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda tarımsal destekleme bütçesinin 2024 yılında, 2023 yılı başlangıç ödeneğine kıyasla yüzde 70 oranında artırılarak 91,6 milyar TL'ye çıkarılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Bu rakamlarla desteklerin artırıldığı izlenimi oluşturulduğunu söyleyen Gürer, "Oysa 2006 yılında Adalet ve Kalkınma Partisinin kendi çıkardığı kanunun 21'inci maddesine göre desteklerin yüzde 1'den az olmaması gerekiyor. Bu durumda 2023'te çiftçilerimize verilmesi gereken destek 186 milyardı. Bu yıl ise Gayri Safi Milli Hasıla dikkate alınarak milli gelirin yüzde 1'i çiftçiye verilirse 411,5 milyar lira çiftçiye destek verilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Gürer, tarım kesimine ayrılan desteklere bakıldığında ifade edilenle olması gereken arasındaki farkın, "tarımın 2024'te sorunlu bir süreç yaşayacağını gösterdiği" görüşünde bulundu.