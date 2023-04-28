Tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı? Bakan kirişci duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Bakan Kirişci, resmi sosyal medya hesabından açıkladı. Çiftçinin merakla beklediği ödemeler yapılıyor.

Bakan Kirişçi, twitter hesabından yaptığı açıklamada, ödemelerin yapıldığını duyurdu, Kirişci şu ifadeleri kullandı.

"5,5 milyar TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Böylece 2023 yılında tarımsal destekleme bütçemiz 57,6 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bugün ödeyeceğimiz 5,5 milyar TL destekleme ödemesiyle birlikte 2023 yılı desteklemelerimizin yüzde 56'lık kısmını oluşturan 32,4 milyar TL'yi çiftçilerimizin hesaplarına aktarmış oluyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."