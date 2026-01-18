Tarkan'dan Mabel Matiz'e destek: Duygusal bir mesaj gönderdi

Yedi yıl sonra İstanbul’da yeniden konser maratonuna başlayan Tarkan, hayranlarıyla buluşmanın coşkusunu yaşadı. Sekiz konserden oluşan özel serinin ilk gecesinde sahne alan Megastar, seyirciler arasında bulunan Mabel Matiz’e verdiği destekle gecenin en çok konuşulan anlarından birine imza attı ve izleyicilerden büyük alkış aldı.

"Tüm desteğimizle, kalbimizle yanındayız"

Konser sırasında Mabel Matiz’i fark eden Tarkan, “Canım arkadaşım hoş geldin. Seni burada aramızda görmek ne güzel. Seni çok seviyorum, her şeyinle olduğun gibi. Tüm desteğimizle, kalbimizle yanındayız her zaman. Bu şarkıyı da sana söylüyorum o zaman” diyerek, “Hepsi Senin mi?” adlı şarkısını Matiz’e ithaf etti.

Mabel Matiz 'perişan' şarkısı nedeniyle hakim karşısına çıkmıştı

Ünlü sanatçı Mabel Matiz, kısa süre önce “Perperişan” adlı şarkısıyla ilgili açılan dava nedeniyle yargı karşısına çıkmıştı. 9 Ocak’ta gerçekleşen duruşmada, Matiz’e şarkının sözlerinin “kadın tarafından bir erkeğe mi söylendiği” sorulmuş ve sanatçı bu soruya tepki göstermişti.

Matiz, duruşmada yaptığı açıklamada, “Bu şarkılarda bir art niyet yoktur. Sanatçı duruşum ortadadır. Çocuklar ve gençler benim için çok önemlidir. Çocuklar ve gençler için sakıncalı bulduğum şarkı sözlerini değiştirerek söylüyorum konserlerde. Suçlamaları kabul etmiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Tarkan’ın sahnedeki destek mesajı, sanat camiasında dayanışmanın bir göstergesi olarak değerlendirildi. Gece sonunda ünlü şarkıcıların dostluk ve destek dolu görüntüleri konserin en çok konuşulan anlarından biri oldu.