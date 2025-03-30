  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Tarkan'dan yeni paylaşım: 'Vereceksen Huzur ver' şarkısını seslendirdi
Takip Et

Tarkan'dan yeni paylaşım: 'Vereceksen Huzur ver' şarkısını seslendirdi

Ünlü şarkıcı Tarkan, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan protestolar sonrası Maltepe'de düzenlenen 'İmamoğlu'na Özgürlük' mitingiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Tarkan bugünde Instagram hesabından “Vereceksen Huzur Ver” adlı şarkısını seslendirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tarkan'dan yeni paylaşım: 'Vereceksen Huzur ver' şarkısını seslendirdi
Takip Et

Şarkıcı Tarkan, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında başlayan eylemler sonrası yapılan Maltepe'de düzenlenen 'İmamoğlu'na Özgürlük' mitingiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Tarkan Maltepe mitingini paylaşmıştı

Maltepe'deki kalabalığı gösteren bir fotoğrafı paylaşan Tarkan, “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.' Bugün bu sözün anlamını daha derinden hissediyoruz. Günlerdir her kesimden insanın, en temel hakları olan demokrasi ve adalet için omuz omuza verdiğini görmek, ülkem adına bana umut veriyor. Bayram arifesinde en büyük dileğim ise masum çocukların ve gençlerin serbest bırakılıp, özgürlüğüne kavuşması” demişti.

 Bu kez “Vereceksen huzur ver” adlı şarkıyı seslendirdi

Tarkan bugün de Instagram hesabından “Vereceksen Huzur Ver” adlı şarkısını seslendirdi. Tarkan’ın seslendirdiği parça kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Tarkan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Vereceksen huzur ver.

Bu bayramda buruk içimiz.

Yüzümüzün güldüğü, kalplerimizin sevinçle, ümitle dolduğu huzurlu bayramlara"

Tarkan’dan ‘CHP Mitingi’ mesajı: Tek dileğim gençlerin özgürlüğüne kavuşmasıTarkan’dan ‘CHP Mitingi’ mesajı: Tek dileğim gençlerin özgürlüğüne kavuşmasıGündem

 

Gündem
Son dakika: AFAD duyurdu! Antalya’da korkutan deprem!
Son dakika: AFAD duyurdu! Antalya’da korkutan deprem
Ünlü sanatçıdan acı haber! Volkan Konak, hayatını kaybetti
Son dakika…
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi’ne yeni atama!
İmamoğlu’nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi’ne yeni atama!
Özgür Özel'in Silivri ziyareti tamamlandı: 28 kişiyle görüştü
Özgür Özel'in Silivri ziyareti tamamlandı: 28 kişiyle görüştü
Ömer Çelik'ten İsrailli Bakan'a tepki: Sözleri yok hükmündedir
Ömer Çelik'ten İsrailli Bakan'a tepki: Sözleri yok hükmündedir
Tutuklanan yönetmen İlker Canikligil’den ilk açıklama: Silivri soğuk değil
Tutuklanan yönetmen İlker Canikligil’den ilk açıklama: Silivri soğuk değil