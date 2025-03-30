Tarkan'dan yeni paylaşım: 'Vereceksen Huzur ver' şarkısını seslendirdi

Şarkıcı Tarkan, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında başlayan eylemler sonrası yapılan Maltepe'de düzenlenen 'İmamoğlu'na Özgürlük' mitingiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Tarkan Maltepe mitingini paylaşmıştı

Maltepe'deki kalabalığı gösteren bir fotoğrafı paylaşan Tarkan, “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.' Bugün bu sözün anlamını daha derinden hissediyoruz. Günlerdir her kesimden insanın, en temel hakları olan demokrasi ve adalet için omuz omuza verdiğini görmek, ülkem adına bana umut veriyor. Bayram arifesinde en büyük dileğim ise masum çocukların ve gençlerin serbest bırakılıp, özgürlüğüne kavuşması” demişti.

Bu kez “Vereceksen huzur ver” adlı şarkıyı seslendirdi

Tarkan bugün de Instagram hesabından “Vereceksen Huzur Ver” adlı şarkısını seslendirdi. Tarkan’ın seslendirdiği parça kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Tarkan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Vereceksen huzur ver.

Bu bayramda buruk içimiz.

Yüzümüzün güldüğü, kalplerimizin sevinçle, ümitle dolduğu huzurlu bayramlara"