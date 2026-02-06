Tarkan'ın İstanbul konserlerinden kazandığı para belli oldu

Megastar Tarkan, yedi yıllık aranın ardından İstanbul’da düzenlediği 10 konserlik seriyle hayranlarıyla yeniden buluştu. Volkswagen Arena’da gerçekleşen konser maratonu tamamlanırken, Tarkan sahne performansıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Yaklaşık 500 milyon TL

Konser serisinin bazı gecelerinde sürpriz konuklar da sahneye çıktı. Tarkan; Cem Yılmaz, Sibel Can, Ata Demirer ve Ajda Pekkan’ı sahnesinde ağırlarken, salonda bulunan meslektaşlarını da selamladı.

Öte yandan kulislerde, Megastar’ın bu konser serisinden yaklaşık 500 milyon TL’ye yakın gelir elde ettiği konuşuluyor.