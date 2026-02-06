  1. Ekonomim
Tarkan'ın İstanbul konserlerinden kazandığı para belli oldu

Tarkan'ın yedi yıl aradan sonra İstanbul Volkswagen Arena'daki 10 konserlik sahne maratonu sona erdi. Tarkan sahne performansıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatırken İstanbul konserlerinden kazandığı para belli oldu.

Megastar Tarkan, yedi yıllık aranın ardından İstanbul’da düzenlediği 10 konserlik seriyle hayranlarıyla yeniden buluştu. Volkswagen Arena’da gerçekleşen konser maratonu tamamlanırken, Tarkan sahne performansıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Tarkan'ın İstanbul konserlerinden kazandığı para belli oldu - Resim : 1

Yaklaşık 500 milyon TL

Konser serisinin bazı gecelerinde sürpriz konuklar da sahneye çıktı. Tarkan; Cem Yılmaz, Sibel Can, Ata Demirer ve Ajda Pekkan’ı sahnesinde ağırlarken, salonda bulunan meslektaşlarını da selamladı.

Öte yandan kulislerde, Megastar’ın bu konser serisinden yaklaşık 500 milyon TL’ye yakın gelir elde ettiği konuşuluyor.

