TARSİM'in 2023 yılı hasar fazlası destek oranları RG'de yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, TARSİM, 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ancak ulusal ve uluslararası piyasalara transferi yapılamayan risklerin hasar prim oranı;

- Havuzun içinde kalan kısım için %80 ile %95 arasında,

- Havuzun ve Havuza iş temin eden şirketlerin üzerinde taşıdığı kısım için %200 üzeri,

- Bitkisel ürünler don riski, hayvan hayat branşları şap hastalığı, ek hastalıklar ve terör riskleri ile sera ve su ürünleri branşlarıyla ilgili olarak %200'ü aşan kısmı için tamamı itibarıyla,

- Köy bazlı kuraklık verim sigortası ile ilgili olarak %200'ü aşan kısmı için tamamı itibarıyla hasar fazlası desteği verecek.