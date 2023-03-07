TARSİM'in 2023 yılı hasar fazlası destek oranları RG'de yayımlandı
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından 2023 yılı sonuna kadar akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklana risklere ilişkin verilecek hasar fazlası destek oranları belirlendi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, TARSİM, 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ancak ulusal ve uluslararası piyasalara transferi yapılamayan risklerin hasar prim oranı;
- Havuzun içinde kalan kısım için %80 ile %95 arasında,
- Havuzun ve Havuza iş temin eden şirketlerin üzerinde taşıdığı kısım için %200 üzeri,
- Bitkisel ürünler don riski, hayvan hayat branşları şap hastalığı, ek hastalıklar ve terör riskleri ile sera ve su ürünleri branşlarıyla ilgili olarak %200'ü aşan kısmı için tamamı itibarıyla,
- Köy bazlı kuraklık verim sigortası ile ilgili olarak %200'ü aşan kısmı için tamamı itibarıyla hasar fazlası desteği verecek.