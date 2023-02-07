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Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu açıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Tarsus-Adana-Gaziantep yolunun ulaşıma açıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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ANKARA (EKONOMİ) –Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Tarsus-Adana-Gaziantep yolunun ulaşıma açıldığını duyurdu.

KGM’den yapılan paylaşımda, “TAG Otoyolu ulaşıma açılmıştır. Güzergâhta trafiğe engel herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada vatandaşlarımız güvenle seyahat etsin diye aktif olarak çalışmaya devam etmektedir.” denildi.