Tarsus için tarihi talep: İl statüsü çok yakışacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan il olması beklenen ilçeler arasında Tarsus‘un yer alması, ilçede beklentileri yeniden güçlendirirken, heyecanı da beraberinde getirdi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Tarsus'un sıradan bir ilçe olmadığını belirterek, "10 bin yıllık tarihi, medeniyetlere başkentlik yapmış geçmişi, üç semavi dinin izlerini taşıyan kültürel mirası, yaklaşık 400 bin nüfusu ve 2 bin 29 kilometrekarelik yüzölçümüyle Tarsus, Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biridir" dedi.

İl statüsüne ilişkin nihai kararın devletin takdirinde olduğunu ifade eden Boltaç, Tarsus'un il olma beklentisinin son derece doğal olduğunu söyledi. Boltaç, il statüsünün kamu hizmetlerinin daha etkin sunulmasına, bürokratik süreçlerin hızlanmasına ve hizmet kapasitesinin güçlenmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Başkan Boltaç, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan il olması beklenen ilçeler arasında Tarsus‘un yer alması açıkçası bizler için şaşırtıcı değil. Çünkü Tarsus sıradan bir ilçe değil. 10 bin yıllık bir tarihten söz ediyoruz, medeniyetlere başkentlik yapmış, üç semavi dinin izlerini taşıyan yaklaşık 400 bin nüfusu ve 2 bin 29 kilometrekarelik yüzölçümü ile Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri Tarsus. Elbette il statüsü ile ilgili nihai karar devletimizin takdirindedir ancak Tarsus‘un il olması yönündeki beklentinin de son derece doğal olduğunu düşünüyorum. Bu beklenti sadece nüfustan ibaret değil, Tarsus bulunduğu bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan en güçlü merkezlerinden biridir. Böylesine büyük bir kentin il statüsüne kavuşması, kamu hizmetlerinin daha etkin sunulmasına, bürokratik süreçlerin daha hızlı işlemesini ve güvenlikten kamu yönetimine kadar bir çok alanda hizmet kapasitesini güçlenmesine katkı sağlayacak. Bugün baktığınızda Tarsus, sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliğin yanı sıra tarımda, sanayide, ticarette ve turizmde taşıdığı güçlü potansiyeller, zaten büyük bir şehir niteliği taşıyor. Bu sebeple inanıyorum ki Tarsus'a il olmak çok yakışacak" diye konuştu.

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke ise Tarsus'un kabına sığmadığını belirterek, ilçenin nüfusuyla Türkiye'de birçok ilden büyük olduğunu söyledi. Teke, Tarsus'un tarım, sanayi, ticaret, lojistik ve turizm alanlarında güçlü potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Teke, "Tarsus il olmayı hak ediyor. Neden mi? Türkiye'deki 973 ilçe arasında 57. sırada, nüfusu ile 26 ilden büyük. Tarsus 1 milyon dönüm arazisinde, 3 milyon ton tarımsal ürün üreterek Mersin'in yüzde 35 ihracatına katkı yapan, 3 organize sanayi bölgesi ile Türkiye'nin tek agro parkına sahip uluslararası lojistik havaalanı bulunan, yüksek hızlı tren projesi, sahil bandı projesi ile yatırım projelerine hazır. Türkiye'nin yükselen yıldızıdır Tarsus, mutlaka il olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Başkanlar, Tarsus'un tarihi mirası, ekonomik gücü ve bölgesel konumuyla il statüsüne kavuşmasının kente büyük katkı sağlayacağı görüşünde birleşti.