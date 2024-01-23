Tarsus SEV’den depremzedelere yönelik sosyal sorumluluk projesi

Kahramanmaşraş merkezli deperlerin yaraları sarılmaya devam edilirken, Tarsus’tan Antakya’ya uzanan bir dayanışma projesi başlatıldı. Tarsus SEV İlkokulu idarecileri ve Okul Aile Birliği, Antakya’da depremden etkilenen üç okul için sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdi. Deprem bölgesindeki şartların hâlâ zor ve ihtiyaçların çok olması nedeniyle, Tarsus SEV Okul Aile Birliği’nin desteği ve iş birliğiyle üç okula yönelik Antakya Yardım Projesi organize edildi.

Okul Aile Birliği’nin düzenlediği kermes ve Tarsus SEV İlkokulu’nda toplum hizmeti projeleri kapsamında geleneksel hale gelen haftalık satışlarda öğrenciler, okul idarecileri ve veliler seferber oldu. Satışlardan elde edilen gelirler ve velilerin gönüllü katkıları birleşince büyük bir dayanışma örneği ortaya çıktı.

Toplanan gelirle Antakya’da belirlenen Cengiz Topel İlkokulu, Alazı Köyü Anaokulu ve Mustafa Kemal Akbay İlkokulu için elektrikli ısıtıcı, battaniye, yorgan, ev eşyaları, buzdolabı, ocak, fırın, halı, yatak, çocuk ve yetişkin kıyafetleri, bot, mont, pijama, kitap, kırtasiye ve hijyen malzemeleri, peluş oyuncak, bebek maması, kuru gıda, erzak, hasta bezi gibi çok sayıda ihtiyaç malzemesi alındı.

Hazırlık ve planlama sürecinin ardından Okul Aile Birliği ile Tarsus SEV’in idareci ve öğretmenleri, Antakya’ya giderek toplanan ihtiyaç malzemelerini üç okula teslim etti.

Tarsus’tan Antakya’ya yapılan bu ziyaretler, yardım malzemelerinin ulaştırılmasıyla sınırlı kalmadı. Tarsus SEV İlkokulu öğretmenleri, okullardaki öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yüksek tutacak bir dizi etkinlik de düzenledi.