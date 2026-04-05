Tarsus'ta akıntıya kapılan gencin son görüntüleri ortaya çıktı
Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Irmağı'na atladıktan sonra kaybolan 17 yaşındaki gencin, suda gözden kaybolmadan önceki son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Genci arama çalışmaları sürüyor.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Son anları kameraya yansıdı
Öte yandan kaybolan gencin suya atladıktan sonraki son anlarına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, gencin akıntıya kapıldığı, sürüklenmemek için sudaki ağacın dallarına tutunduğu, ancak bir süre sonra gücünü kaybederek akıntıya direnemediği ve gözden kaybolduğu anlar yer aldı.