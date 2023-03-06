Tarsus'taki gizemli ev satılıyor

Türkiye'de 2016 yılında içinde kazı yapılan ve 'sakladığı sırlar' nedeniyle aylarca gündeme oturan, özel harekat polislerinin yapılan çalışma sırasında çevresinde adeta kuş uçurtmadığı gizemli satılıyor.

Evin satışına ilişkin yayınlanan ilanda çok ilginç bir ayrıntı gözlerden kaçmadı.

Türkiye'nin bir dönem en çok konuşulan evi, Türk vatandaşı olmayan kişilere satılmayacak.

İlçede 82 Evler Mahallesi, 3106 Sokak'taki tek katlı müstakil evde, özel harekat polisleri gözetiminde yaklaşık 1 yıl süren gizemli kazı sona ermiş ve alan kapatılmıştı.

Mülk, sahibi tarafından “Tarsus Meşhur Gizemli Kırmızı ev 209 m2” başlığıyla 6 milyon 750 bin TL'ye satışa çıkarıldı.

Satış kararına en çok mahalle sakinleri sevindi. Bir an önce evin gizemli şöhretinden kurtulup satılmasını ve gündemden düşmesini isteyen mahalle sakinleri bilinmezlik durumunun ortadan kalkmasını istedi.

Yusuf Kemal Rüya, “Çocukluğum burada geçti. Gizemli evin satışa çıktığını duyduk. Buradaki bilinmezlik durumunun, gizemlilik halinin derhal sona ermesi gerekir, çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Zira burasıyla ilgili sürekli hurafeler üretiliyor, korkular büyüyor, bunun sona ermesi için doğru bir adımdır” diye konuştu.



Esnaf Diyap Yüksekbaş ise, “Tarsus’ta bulunan Türkiye’yi sarsan ev, yakinen tanıdığım iş adamı arkadaşımız tarafından satın alınmıştı. Bu arsada bulunan gizemli evin artık doğru düzgün bir hale gelmesini biz de çok istiyoruz. Çevre esnafıyız. Bu konu hakkında bize danışması çok güzel kendisine teşekkür ederim. Ayrıca başka bir konuda da teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan herhangi birine fiyat ne olursa olsun vermeyeceğini belirtti. Gerçekten teşekkür ediyorum kendisine. Şu an birkaç görüşme yaptığını biliyoruz” diye konuştu.