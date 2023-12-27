Tartışma büyüyor: Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a yanıt

Türkiye'de sanat filmi denilince akla gelen ilk isimlerden olan Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz arasındaki tartışmalarda tansiyon yükselmeye devam ediyor. Demirkubuz'un katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamalar üzerine Ceylan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

X hesabından yanıt veren Ceylan "Ne söylerse söylesin cevap vermeyeyim diyordum, ama bu üslup karşısında ne yazık ki bu artık mümkün değil. Kendine şimdiden bir youtube kanalı açarsa iyi eder. Yakında..." ifadelerini kullandı.

Ne söylerse söylesin cevap vermeyeyim diyordum, ama bu üslup karşısında ne yazık ki bu artık mümkün değil. Kendine şimdiden bir youtube kanalı açarsa iyi eder. Yakında... — Nuri Bilge Ceylan (@_nbc_) December 27, 2023

Ne olmuştu?

Zeki Demirkubuz, katıldığı bir canlı yayında başta "senaryo intihali" olmak üzere birçok konuya değinmiş, Nuri Bilge Ceylan'ın iddialarını yalanlamıştı. Bunun yanı sıra aralarındaki bozukluğa da açıklık getirerek, konunun bu olmadığını aralarının 2006 yılından beri bozuk olduğunu iddia etmişti. Demirkubuz, Ceylan için aralarının bozulduğu olayın ardından karşılaştıklarını, kendisine selam verdiğini ancak Ceylan'ın yanıt vermeyip kafasını çevirdiğini, bunun üzerine içimden tokat atmak geldi ifadelerini kullanmıştı.