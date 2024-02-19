Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu ne zaman başlıyor? Dizinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kim var?

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu dizisi ne zaman başlıyor?

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yayınlanan tanıtımları ile büyük beğeni toplayan “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” 28 Şubat çarşamba akşamı izleyici ile buluşacak.

Dizinin konusu

Kanal D ekranlarının iddialı dizisi Taş Kağıt Makas'ta sıra dışı bir hafıza yeteneği olan 'hipertimezi' hastası Umut karakterinin adalet mücadelesi ele alınıyor.

Dizide, masum bir delikanlı olan Umut’un (Ekin Koç) babasını kurtarmak için düzenin gerçek sahiplerine karşı verdiği büyük adalet savaşı ekrana gelecek.

Umut'un hayatına belediye otobüsünde başlayıp karakolda biten bir olayla Alev de dahil olunca, işler bir anda değişiyor. Umut'ın babasının masum olduğunu kanıtlamak için verdiği mücadelede en büyük destekçisi Alev'in azimli duruşu oluyor. Hikayede, Harun'un parlak zekası ve karmaşık iç dünyası ile Fecir'in durdurulamaz sosyopatik güç mücadeleleri dikkat çekiyor.

Dizinin oyuncu kadrosu

-Ekin Koç

-Serra Arıtürk

-Ozan Güven

-Hande Ataizi

-Burak Yörük

-Hüseyin Avni Danyal

-Aytaç Uşun

-Bülent Seyran

-Selim Galip

-Anıl Taşezen