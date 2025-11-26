Taş Tepeler’de 30 yeni bulgu: Bakan Ersoy yeni keşifleri tanıttı

Türkiye’nin en kapsamlı arkeoloji girişimlerinden Taş Tepeler Projesi’nde Neolitik Dönem’e ışık tutan 30 yeni buluntu tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa Karahantepe Karşılama Merkezi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında proje kapsamında ortaya çıkarılan dikkat çekici keşifleri kamuoyuyla paylaştı.

Toplantıya Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, milletvekilleri, yerel yöneticiler ve akademisyenler katıldı.

Ağzı dikili “ölüm yüzü heykeli" ilk kez tanıtıldı

Sayburç kazılarında bulunan, ağzı dikili şekilde tasvir edilmiş yüz ifadesine sahip heykel, ölüm ritüelleri ve sembolik anlatımlar bakımından benzersiz bir örnek olarak değerlendirildi. Bakan Ersoy, bu buluntunun Neolitik Dönem toplumlarının ritüelleri ve inanç sistemine dair çok önemli ipuçları sunduğunu söyledi.

Göbeklitepe’de ise D Yapısı’nın duvarına adak olarak yerleştirildiği düşünülen insan heykelinin ortaya çıkarıldığı açıklandı. Eserin Neolitik heykeltıraşlığın en estetik örneklerinden biri olduğu vurgulandı.

Sefertepe’den yeni insan yüzü kabartmaları

2025 kazı sezonunda Sefertepe’de iki yeni insan yüzü kabartması bulunduğu, bunların daha önce Göbeklitepe, Karahantepe ve Sayburç’ta görülenlerden farklı bir üslup taşıdığı belirtildi. Yine Sefertepe’de keşfedilen çift yüzlü siyah serpantin boncuğun, bölgenin sembolik dünyasına yeni bir boyut kattığı ifade edildi.

12 bin yıllık yerleşim düzeni aydınlanıyor

Ersoy, bölgede tespit edilen konutlar, kamusal yapılar, fırınlar, gömütler ve üretim alanlarının, Neolitik Dönem toplumunda gündelik yaşam ve manevi değerlerin iç içe geçtiğini gösterdiğini söyledi. Bu bulguların Anadolu'nun 12 bin yıl önce yoğun nüfuslu yerleşimlere sahip olduğunu net biçimde ortaya koyduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesiyle birlikte, bu bulguların Anadolu’daki aile yapısının tarihsel derinliğini bilimsel verilerle desteklediği vurgulandı.

Taş Tepeler: Dünyanın neolitik başkent adayı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Taş Tepeler bölgesinin elde edilen verilerle dünya arkeolojisi açısından bir referans noktası hâline geldiğini belirterek, “Taş Tepeler, tahminlerimizin ötesinde bir ufka kapı aralamıştır” dedi.

Projenin, insanlık tarihine dair pek çok kabulü değiştirmeye devam ettiğini vurguladı.

12 noktada dev bilimsel ağ

Taş Tepeler Projesi bugün Göbeklitepe, Karahantepe, Sayburç, Sefertepe, Harbetsuvan, Çakmaktepe, Yenimahalle, Söğüt Tarlası, Mendiktepe, Yoğunburç, Gürcütepe ve Ayanlar Höyük dâhil olmak üzere 12 ayrı kazı alanında yürütülüyor.

Proje; 15’i Türk, 21’i yabancı olmak üzere 36 akademik kurumun katılımıyla ilerliyor ve 2025 itibarıyla 219 bilim insanı ve öğrenci sahada görev yapıyor.

Koruma ve altyapı çalışmaları sürüyor

Ersoy, Göbeklitepe ve Karahantepe’de sürdürülen restorasyon ve koruma çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini açıkladı. Yeni araştırma merkezleri, karşılama alanları ve kazı evlerinin tamamlanmak üzere olduğu, bu merkezlerin tüm arkeometrik çalışmalara ev sahipliği yapacak şekilde planlandığı belirtildi.

Göbeklitepe sergileri dünya çapında ilgi görüyor

Roma Kolezyumu’nda düzenlenen “Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi” sergisinin 6 milyon ziyaretçiye ulaştığı açıklandı.

2026’da Berlin’de, 2026 sonbaharında Londra’da ve 2027 sonbaharında Tokyo’da yeni Göbeklitepe/Taş Tepeler sergilerinin açılması için hazırlıklar sürüyor.

Ersoy, projenin başarısını “güçlü bir ortaklık” olarak tanımlayarak Türk Hava Yolları, Doğuş Grubu, kazı başkanları, bilim insanları, üniversiteler ve yerel yönetimlere teşekkür etti. Toplantı öncesinde Karahantepe Karşılama Merkezi’ndeki yeni buluntuların sergilendiği alan da ziyaret edildi.