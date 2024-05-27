Tasarruf tedbirleri havada kaldı: DSİ ve İl Tarım 113 milyon liraya araç kiraladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 13 Mayıs’ta kamuda tasarruf paketi programını açıklamıştı.

Zorunlu ihtiyaçlar haricinde araç alımlarının ve bina yapımlarının paket kapsamında durdurulacağını söyleyen Şimşek “Kamuda ambulans, savunma, güvenlik gibi alanlardaki zorunlu ihtiyaçlar hariç, yeni araç satın almayı ve kiralamayı üç yıl süreyle durduruyoruz. Deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımını üç yıl durduruyoruz. Yeni bina kiralanmasına izin vermeyeceğiz, mevcut kiralamaları da peyderpey sonlandıracağız" demişti.

17 Mayıs’ta da tasarruf tedbirleriyle ilgili cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. Ancak buna rağmen devlet kurumları araç kiralamaya devam ediyor.

PolitikYol'un haberine göre, Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) yer alan bilgilerde; İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 26 Nisan’da ’12 ay süreyle 80 adet sürücülü araç kiralama hizmet alımı’ isminde bir ihale düzenledi. Sözleşmesi 16 Mayıs’ta imzalanan ihalenin tutarı 61 milyon 611 bin lira.

İhalenin teknik şartnamesine göre kiralanacak araçların 47 tanesi binek araç.

Devlet Su İşleri 12’nci Bölge Müdürlüğü de 5 Nisan’da ‘Şoförlü taşıt kiralama işi’ adıyla bir ihale düzenledi. Sözleşmesi 20 Mayıs’ta imzalanan ihalenin tutarı 51 milyon 499 bin lira. İhalenin teknik şartnamesine göre toplamda 70 araç kiralanacak. Bu araçların 11 tanesi binek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tasarruf paketinin genelgeyle yürürlüğe girdikten sonra imzalanan ihalelerin geçersiz olacağını açıklamıştı.

Bakanlık, paketin duyurulması ile genelge arasındaki süreçteyse yeni ihale beklemiyordu. Bakanlık, sözleşmesi imzalanmış ihalelerle ilgili "hukuki bir durum söz konusu olduğu" için iptalin mümkün olmadığını söylemişti.