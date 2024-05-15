Taşcıer'den, Sultanbeyli'de ististmara uğrayan çocuğa ilişkin açıklama: Giyim tarzı gerekçe olamaz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Sultanbeyli'de istismara uğrayan kız çocuğunun davasının takipçisi olacağını belirterek, "Kadınların ve kız çocuklarının giyim tercihleri, herhangi bir şekilde tecavüz veya cinsel saldırının gerekçesi olamaz." dedi.

Taşcıer, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bir kız çocuğuna yönelik istismar iddiaların ardından görülen davada yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'de çocuk istismarları, cinsel saldırılar ve uyuşturucu suçlarında artış yaşandığını, bunun da toplumun güvenlik algısını derinden sarstığını ifade eden Taşcıer, şunları söyledi:

"Sultanbeyli'de ortaya çıkan sistematik tecavüz vakası, bireysel bir suç veya sosyal bir sorun değil sebep ve sonuçlarıyla politiktir. Demokratik rejimlerde hükümetlerin sorumluluğu çocuğun iyilik halini gözetecek, ihmalden, istismardan, her türlü şiddetten, kötü muameleden uzakta tutacak ve tam güven içerisinde yetişmesini sağlayacak sağlıklı ortamı yaratmaktır."

Taşcıer, Sultanbeyli'deki olayın ardından bir avukatın "cinsel şiddeti etek boyu üzerinden meşrulaştırmaya çalıştığını" belirterek, şunları kaydetti:

"13 yaşından beri tecavüze uğrayan bir çocuğun gördüğü fiziki ve ruhsal şiddeti 'etek boyu' ile normalleştirebileceğini ve sanıklara ceza indirimi alabileceğini düşünen bu zihniyet, mağdurun yaşadığı travmayı daha da derinleştiren, cinsiyetçi ve suçlayıcı bir tutumdur. Tecavüze uğrayan bir çocuğun giyimi veya davranışları üzerinden suçlamalarda bulunmak, suçu işleyen kişileri aklamaya ve sorumluluğu mağdura yüklemeye çalışan bir yaklaşımdır. Bu, hukukun temel prensiplerine aykırıdır ve adaletin yerini bulmasını engeller."

"Kadınların ve kız çocuklarının giyim tercihleri, herhangi bir şekilde tecavüz veya cinsel saldırının gerekçesi olamaz." vurgusunda bulunan Taşcıer, hukukun temel amacının adaleti sağlamak olduğuna işaret etti.

Taşcıer, mağduru suçlamak yerine, faillerin cezalandırılmasının ve mağdurun korunmasının öncelikli olması gerektiğini belirterek, "İstanbul Baromuzun bu sorumsuz avukat hakkında gerekli adımları atacağına inanıyorum. Çocuklar istismar edilirken susanları, istismarı meşrulaştırmaya çalışanları tarih affetmez! Bu davanın takipçisi olacağım." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İstanbul Sultanbeyli'de 13 yaşındaki A.A., iki okul arkadaşının cinsel saldırısına uğradı, failler olayın videosunu çekti. Videonun mahallede yayılması üzerine, 15 kişi 13 yaşındaki çocuğu tehdit ederek ayrı zamanlarda istismar etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 kişi hakkında "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Çocuğun nitelikli cinsel istismar" suçundan dava açıldı.

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 2 sanık beraat ederken diğer sanıklara hapis cezası verildi. Fakat İstinaf Mahkemesi dosyayı esastan bozdu. Sanıklar yeniden yargılanmaya başlandı.

Görülen duruşmada sanıklar Ali Kılıççı ve Fatih Akman'ın avukatı Gülsün Doygun, duruşmada tecavüze uğrayan çocuğa, "Etek boyunu kısaltmaması için ve daha usturuplu davranması için okuldaki hocaları tarafından uyarılıp uyarılmadığının" sorulmasını istedi. Mahkeme Başkanı soruyu uygun bulmayarak sormadı.

Duruşmaya ara verilince Avukat Gülsün Doygun ile çocuğun annesi arasında gerilim yaşandı. Avukat Gülsüm Doygun, "Kadın olup çocuğuna sahip çıksaydın, bu çocukların başı yanmazdı" diyerek bağırdı.

Doygun'un istismara uğrayan çocuğa yönelik sözleri büyük tepki topladı.