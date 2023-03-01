Taşımak çözüm değil; İstanbul’a özel yasa zorunlu

İstanbul'a özel bir kanun çıkarılmasının zorunluluk olduğunu ve İstanbul imar yönetmeliğinin revizyon çalışmasını bu ay itibarıyla İBB Meclisi’ne sunacaklarını söyleyen İmamoğlu, “İstanbul’un yeni lüks bina stokuna ihtiyacı yok. Şehri oradan oraya taşıyarak bir sonuca varamazsınız, bilime dayalı çözümler üretmeli, yerinde güçlendirme yapmalıyız” dedi. İstanbul için seferberlik başlattıklarını belirten İmamoğlu, "İşbirliğine ihtiyacımız var. İmar aflarını hayatımızdan sonsuza kadar çıkarmalıyız” ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası acil eylem planı

* Yürünerek ulaşılabilecek 5 bin 636 toplanma alanı oluşturulacak. Toplanma alanlarında her türlü ihtiyaç karşılanacak. Mobil şarj istasyonları, 3 günlük su ihtiyacı karşılanacak.

* Arama kurtarma ekiplerinin hızlı ulaşımı için İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı, Samandıra Askeri Havalimanı, Sahiba Gökçen, Çorlu ve Hazerfen havalimanları kullanılacak.

* Helikopter ve drone’larla kapalı yollar havadan belirlenecek ve yolu açmaları için iş makineleri yönlendirilecek. 1.178 iş makinesi, 126 itfaiye alanı, 5.138 personel arama kurtarma çalışmaları için hazır olacak.

* 37.700 yatak kapasiteli 291 hastane hazır olacak ve hastalar helikopterlerle taşınacak.

* Her biri 570 kişilik barınma ve 200 kişilik hasta kapasitesi olmak üzere gemiler hizmete alınacak.

* Depreme dayanıklı metro hatlarında 94 istasyon lojistik merkezi ve geçici sağlık tesisi olarak kullanılacak.

* İstanbul’un iç mahallelerine yardım malzemeleri 4 büyük lojistik merkezinden küçük araçlarla aktarılacak.

* İlk 24 saatte AFAD’ın belirlediği 1 milyon barınma alanının dışında 3,5 milyon kişilik barınma alanlarını hizmete sokacak. Enerji istasyonları ile elektriği kesintiye uğratmayacak.

İBB’nin yol haritası

* İstanbul ve Marmara bölgesini kapsayan Marmara-İstanbul Deprem Konseyini kuralım. Bütüncül ele almazsak çözümü oluşturamayız. Bakanlıklar, valilik, İBB, ilçe belediyesi, ilgili sektörler bir oluşum planlayalım. Ortak akılla hepimize bir yol haritası hazırlasınlar.

* Bu hareket planına uygun olarak, bütçemizi revize etmeliyiz. Ne kadar artırabiliyorsak, deprem için bütçelerimizi ayırmalıyız. Bu sadece İBB’nin yapabileceği bir şey değil. Merkezi idareyi, hükümeti, bütün bakanlıkları büyük bir seferberliğe davet ediyorum. İlk 3 ay içinde 30 deprem parkı yapmayı planlıyoruz.

* Birçok alanda, mevzuat çalışması öneriyoruz. Özellikle 1,5 yıldır İstanbul imar yönetmeliğinin yenilenmesi için yoğun çaba içindeyiz. İstanbul imar yönetmeliğinin revizyon çalışmasını meclise sunacağız. İmar yönetmeliği, kısmi ve kapsamlı güçlendirmeyi de kapsayacak. Mart ayının ortasından itibaren başvuru almaya başlayacağız.

* Kahramanmaraş depremi sonrası bize 110 binden fazla başvuru geldi. Hızlı tarama konusunu yaygınlaştırmak için ilgili paydaşlarla ilerleyeceğiz, daha da yaygınlaşması için merkezi idare tarafından güçlü bir mevzuat çalışması yapılmasını öneriyoruz. Ruhsatsız, iskansız binalar konusunda bir arada çalışmalıyız.

* Bütüncül konut politikaları yaklaşımı dahilinde bu ay kendi mülkiyetimizde bulunan, proje ve ruhsatlandırma süreci bitmiş alanlarda ilk etapta 5 bin birimlik sosyal kiralık konut ve ödenebilir sosyal konut yapımının temelini hızlıca atacağız. Orta vadede 10 bin konutun daha inşa sürecini paylaşacağız.

* AFAD’ın mevcut 2.450 hektar geç ici barınma alanının 2 katına ç ıkarılarak, 2.160.000 kişilik ek alan önerisi, lojistik merkezlerinin belirlenmesi, toplanma ve geçici barınma alanlarında su deposu, foseptik çukuru, güneş paneli, alet ve gereç dolabı, çöp toplama alanı, çadır yerleşim alanı gibi tüm detayları güçlü şekilde planlıyoruz.

* Altyapı çalışmalarının geliştirilmesi ve hızlanması için merkezi yönetim desteğine ve finansal desteğe ihtiyacımız var. İletişimin kesilmemesi, elektrik sorunu yaşanmaması için kamu binalarında, gemilerle mobil baz istasyonlarının kurulması, toplanma alanlarında şarj ünitelerinin bulunması, projelerimizin en ön saflarında.

* 50 km uzunluğunda fiber optik tabanlı erken uyarı sistemimizi geliştiriyoruz. Bu hat üzerinde 5 bin sensör ve geliştirilecek yapay zeka sayesinde depreme yönelik hazırlığımızı ve müdahalemizi en üst düzeye çıkartacağız.

* İstanbul’un her mahallesinde etkili arama kurtarma ekiplerini oluşturmak üzere yoğun projeyi harekete geçiriyoruz. Eğitimleri hızlandıracağız, gerekli ekipmanları sağlayacağız. Meslek örgütleri ile yapacağımız protokol ile o grup üzerinden 5 bin kişiyi yetiştirip tüm mahallelerde hazır edeceğiz.