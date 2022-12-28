Taşınmaz satışının noterde yapılması temmuza kaldı

ANKARA (EKONOMİ) - Noterlik kanununda yapılan değişiklikle görevleri arasına eklenen, taşınmaz sözleşmesi yapma, taşınmaz vaadi sözleşmesi yapma, talep halinde tapu bilişim sistemine şerh koyma işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi için kurulması gereken elektronik altyapının son tarihi altı ay uzatılarak 1 Temmuz 2023 olarak belirlendi.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazetede yayımlandı. Haziran ayında yapılan kanun değişikliğiyle, noterlere taşınmaz satış sözleşmesi yapabilme yetkisi de verilmişti.

Kanuna konulan geçici madde ile de noterlerin bu işlemi yapmaya başlaması, bilişim altyapısının kurulması şartına bağlanmıştı.