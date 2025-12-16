Taste Atlas, dünyanın en iyi 100 tatlısını listeledi: Zirvede Türkiye var

Dünya gastronomi veri tabanı TasteAtlas, kullanıcı oyları ve uzman değerlendirmeleriyle hazırladığı “Dünyanın En İyi 100 Tatlısı” listesinde ilk 25’i açıkladı.

Puanlamalar, 97 bini aşan geçerli değerlendirme üzerinden yapıldı.

Listeye göre Türkiye’den çıkan Antakya künefesi, dünyanın en yüksek puanlı tatlısı oldu.

Listenin ilk 25'i şöyle:

Antakya künefesi – Türkiye

Clotted cream ice cream – İngiltere

Gelato al pistacchio (Fıstıklı dondurma) – İtalya

Strudel (Trentino-Alto Adige) – İtalya

Gaziantep baklavası – Türkiye

Fıstıklı sarma – Türkiye

Tembleque – Porto Riko

Crêpes sucrées (tatlı krep) – Fransa

Tinginys – Litvanya

Pão de Ló de Ovar – Portekiz

Cremolada – Peru

Kladdkaka – İsveç

Pavê – Brezilya

Pisang goreng – Endonezya

Carlota de limón – Meksika

Vánoční cukroví – Çekya

Nutella crêpes – Fransa

Bambalouni – Tunus

Kunāfah – Mısır

Soufflé au chocolat – Fransa

Dondurma – Türkiye

Frozen custard – ABD

Gazta tarta (Basque cheesecake) – İspanya

Khanom khrok – Tayland

Sfenj – Fas

Antakya künefesi zirvede yer alırken Gaziantep baklavası, Fıstıklı sarma ve dondurma ilk 25’te kendine yer buldu.

İlk 25’te Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika’dan gelen tatlılar yer alıyor. Listede süt bazlı dondurmalardan kızarmış atıştırmalıklara, sütlü tatlılardan meyveli seçeneklere kadar geniş bir yelpaze bulunuyor.