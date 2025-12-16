Taste Atlas, dünyanın en iyi 100 tatlısını listeledi: Zirvede Türkiye var
TasteAtlas tarafından açıklanan “Dünyanın En İyi Tatlıları” listesinde ilk 25 belli oldu. Antakya künefesi zirvede yer alırken Türkiye’den dört tatlı listeye girdi.
Dünya gastronomi veri tabanı TasteAtlas, kullanıcı oyları ve uzman değerlendirmeleriyle hazırladığı “Dünyanın En İyi 100 Tatlısı” listesinde ilk 25’i açıkladı.
Puanlamalar, 97 bini aşan geçerli değerlendirme üzerinden yapıldı.
Listeye göre Türkiye’den çıkan Antakya künefesi, dünyanın en yüksek puanlı tatlısı oldu.
Listenin ilk 25'i şöyle:
Antakya künefesi – Türkiye
Clotted cream ice cream – İngiltere
Gelato al pistacchio (Fıstıklı dondurma) – İtalya
Strudel (Trentino-Alto Adige) – İtalya
Gaziantep baklavası – Türkiye
Fıstıklı sarma – Türkiye
Tembleque – Porto Riko
Crêpes sucrées (tatlı krep) – Fransa
Tinginys – Litvanya
Pão de Ló de Ovar – Portekiz
Cremolada – Peru
Kladdkaka – İsveç
Pavê – Brezilya
Pisang goreng – Endonezya
Carlota de limón – Meksika
Vánoční cukroví – Çekya
Nutella crêpes – Fransa
Bambalouni – Tunus
Kunāfah – Mısır
Soufflé au chocolat – Fransa
Dondurma – Türkiye
Frozen custard – ABD
Gazta tarta (Basque cheesecake) – İspanya
Khanom khrok – Tayland
Sfenj – Fas
Antakya künefesi zirvede yer alırken Gaziantep baklavası, Fıstıklı sarma ve dondurma ilk 25’te kendine yer buldu.
İlk 25’te Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika’dan gelen tatlılar yer alıyor. Listede süt bazlı dondurmalardan kızarmış atıştırmalıklara, sütlü tatlılardan meyveli seçeneklere kadar geniş bir yelpaze bulunuyor.