TasteAtlas trend olan yiyecekleri sıraladı: Türkiye’den aynı lezzet yine listeye girdi!

Gastronomi dünyasının prestijli platformu Taste Atlas, "Trend Olan Yiyecekler" listesini paylaştı.

Türkiye'den Antakya künefesi de listede yerini aldı. Meşhur tatlı daha öncede TasteAtlas'ın "En İyi Tatlılar" listesinde zirvede yer almıştı.

İşte Oksijen'in derlediği dünyanın popüler o lezzetlerinin listesi

1. Bebek goreng, Endonezya: Kızarmış ördek, çıtır çıtırlığı ve yumuşak, sulu etiyle çok beğenilen bir Endonezya lezzetidir. Ördek genellikle parçalara ayrılır, haşlanır veya buharda pişirilir ve ardından çıtır çıtır olana kadar derin yağda kızartılır. Kızartılmadan önce, parçalar sarımsak, zencefil, zerdeçal, galangal veya kişniş gibi baharatlarla bolca kaplanır.

2. Panettone, İtalya: Üzüm ve şekerlenmiş portakal ve limon kabuklarıyla süslenmiş bu ünlü İtalyan tatlı ekmeği, geleneksel olarak Noel'de tüketilir. Genellikle arkadaşlar ve aile arasında hediye olarak değiş tokuş edilen panettone, bir iyilik hareketini ve mutlu bir bayram dileğini temsil eder.

3. Pandoro, İtalya: Bu geleneksel Noel ekmeği Verona'dan geliyor. Adı , ekmeğin sarı rengini oluşturan bol miktarda yumurta sarısından dolayı " altın ekmek" anlamına gelen " pan d'oro" ifadesinden türetilmiştir . Pandoro geleneksel olarak özel yıldız şeklinde bir kalıpta pişirilir.

4. Stollen, Almanya: Bu zengin meyveli ekmek, genellikle baharatlı, limon aromalı ve çeşitli kuru meyveler ve badem ezmesiyle zenginleştirilmiş, tereyağlı ve tatlı bir mayalı hamurdan hazırlanır. Farklı şekillerde görünebilse de, genellikle uzunlamasına olup bol miktarda eritilmiş tereyağı ve pudra şekeriyle kaplanır.

5. Lechon, Filipinler: İspanyolca'da " kızarmış domuz yavrusu" anlamına gelen Lechon, Filipinler'in en popüler yemeklerinden biridir. Yavaşça pişirilen domuz yavrusu genellikle limon otu, demirhindi, sarımsak, soğan ve frenk soğanı ile doldurulur ve daha sonra açık ateş üzerinde büyük bir bambu şişte pişirilir.

6. Basque cheesecake, İspanya: Yerel Bask dilinde kısaca tarta de queso veya gazta tarta olarak bilinen bu basit ama inanılmaz derecede kremalı cheesecake çeşidi, San Sebastián'daki La Viña Bar'ın onlarca yıllık yerel spesiyalitesidir. Tarif, şeker, krema, yumurta ve krem ​​peynir gibi klasik cheesecake malzemelerinin basit bir kombinasyonudur, ancak daha popüler muadillerinin aksine, bu Bask versiyonunun kabuğu yoktur.

7. Space Cake, Hollanda: Amsterdam kökenli uzay keki, kenevir katkılı yiyecekler grubuna ait, kötü şöhretli bir lezzettir. u Hollanda spesiyalitesi genellikle un, şeker, kabartma tozu, tereyağı, süt ve yumurta gibi tipik kek malzemelerine belirli miktarda kenevir eklenerek hazırlanır.

8. Kutia, Ukrayna: Kutia, Ukrayna, Rusya, Belarus ve Polonya'ya özgü, geleneksel olarak on iki öğünlük Noel Arifesi yemeğinin bir parçası olarak sunulan tatlı bir tahıl pudingidir. İlginç bir şekilde, bu bayramlık lezzetin Hristiyanlıktan çok önce var olduğuna inanılıyor. Bu ürün buğday, meyveler, bal veya şeker, fındık, kuru üzüm ve haşhaş tohumu ile yapılır.

9. Urnebes, Sırbistan: Urnebes, tuzlu peynir, sarımsak, ekşi krema, közlenmiş biber, kırmızı biber, zeytinyağı ve pişmiş yumurta sarısından oluşan otantik bir Sırp ezmesidir. Geleneksel olarak birçok ızgara et yemeğinin yanında garnitür olarak servis edilir, ancak hamburgerlerin üzerine sürülebilir veya sos olarak da kullanılabilir.

10. Makroud el louse, Cezayir: Makroud el louse, badem, yumurta, şeker ve portakal çiçeği suyu aromasıyla yapılan, unsuz Cezayir kurabiyeleridir. Hafifçe kızarana kadar pişirilen bu kurabiyeler, tamamen kaplanmaları için genellikle pudra şekerine bulanır. Tüketildikten sonra, makroud el louse ağızda eriyen bir kıvamda olmalıdır. Bu kurabiyelerin yanında bir fincan çay veya kahve ile servis edilmesi önerilir.

11. Spaghetti and Meatballs, ABD: Yaygın inanışın aksine, spagetti ve köfte İtalyan bir yemek değildir ve İtalya'ya seyahat ederseniz, bazı menülerde sadece bazı Amerikalı turistlerin iştahını tatmin etmek için karşınıza çıkacaktır. Domates sosu ve kıyma köftesiyle birleştirilmiş spagettiden oluşan bu yemek, aslen 19. yüzyılda Amerika'ya gelen İtalyan göçmenler tarafından icat edilmiştir.

12. Kapustnica, Slovakya: Bu Slovak lahana turşusu çorbası, içine eklenen çeşitli tütsülenmiş domuz ürünleri, sosisler ve kurutulmuş mantarlar sayesinde zengin bir lezzete sahip, doyurucu bir kış yemeğidir. Kapustnica, Doğu ve Orta Avrupa'da bulunan birçok benzer çorbayla akrabadır, ancak Slovakya'da bazen kremalı koyun peyniriyle karıştırılmış patates köftesi olan bryndzové halušky ile servis edilir.

13. Antakya künefesi, Türkiye: Antakya künefesi, Türkiye'nin eski Antakya kentine özgü geleneksel bir künefe çeşididir. İnce yufka hamurunun içine krema kıvamında tuzsuz peynir doldurularak yapılır. Kökenleri Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzanan bu yemek, günümüze kadar Antakya mutfak mirasının ve geleneklerinin en otantik temsilcilerinden biri olarak kalmıştır.

14. Medovik, Rusya: Medovik, bal ile tatlandırılmış, neredeyse bisküvi kıvamında kek katmanlarının ince bir krema tabakasıyla kaplanmasıyla oluşan popüler bir Rus katlı bal kekidir. Kekin birçok varyasyonu olmasına rağmen, krema genellikle çırpılmış krema veya yoğunlaştırılmış süt ve tereyağının çeşitli kombinasyonlarıyla hazırlanır.

15. Ganmodoki, Japonya: Yuvarlak ve çıtır ganmodoki, geleneksel Japon tofu kızartmasıdır. Başlangıçta bu isim, içi doldurulmuş ve kızartılmış tofu kombinasyonunu ifade ederken, bugün ezilmiş tofu ve çeşitli sebzelerin lezzetli bir kombinasyonunu ifade etmektedir. Altın rengine gelene kadar kızartılan ganmodoki kızartmaları genellikle sade olarak veya çorba veya yahni yemeklerine eşlikçi olarak tüketilir.

16. Melomakarona, Yunanistan: Kökenlerinin antik Fenike'ye dayandığı düşünülse de, melomakaronalar günümüzde tipik bir Yunan Noel ikramıdır. Bu lezzetli irmik kurabiyeleri geleneksel olarak bal, portakal kabuğu rendesi, tarçın ve diğer baharatlar, zeytinyağı ve konyak ile tatlandırılır.

17. Rolmopsy, Polonya: Śledzie, sirke, yağ, ekşi krema ve soğan gibi çeşitli malzemelerle marine edilmiş ringa balığından oluşan bir Polonya spesiyalitesidir. Çok çeşitli marine sosları ve aromalar kullanıldığı için tatlı ringa balığı çeşidi de bulunmaktadır. Śledzie geleneksel olarak Noel arifesinde, soğuk bir meze veya garnitür olarak servis edilir.

18. Spaghetti, İtalya: En temel haliyle, bu popüler makarna türü durum buğday unu ve sudan oluşur. Spagetti kelimesi "küçük ip" anlamına gelir ve bu uzun, ip şeklindeki makarna başlangıçta elle yuvarlanarak yapılıyordu. Başlangıçta itryya olarak bilinen bu makarna, ilk kuru makarnaların anavatanı olan 12. yüzyılda Arap egemenliğindeki Sicilya'da icat edildi.

19. Peperoni Cruschi, İtalya: Peperoni cruschi, İtalya'nın Basilicata bölgesindeki Senise çevresinde yetiştirilen, ufalanmış ve kızartılmış eski tip biberlerin pulcuklarıdır. Küçük, kırmızı, uzun ve hafif kıvrımlı Senise biberleri, sadece hafif bir acılıkla tatlı bir lezzete sahiptir.

20. Uirō, Japonya: Uirō, şeker, pirinç unu ve sudan oluşan tatlı bir Japon kekidir. Kek, geleneksel olarak çiğnenebilir bir kıvam alana kadar buharda pişirilir. Kökeni 16. yüzyıla kadar uzanır ve o dönemde Japon çay seremonilerinin bir parçası olarak kullanılmıştır; bu gelenek günümüzde de devam etmektedir.