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Tatil sitesinde feci olay: 2 ölü! Peş peşe aşağı düştüler

Mersin'de bir tatil sitesinin 13'üncü katındaki dairede oturan bir genç ile kız arkadaşı düşerek hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
İHA
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Tatil sitesinde feci olay: 2 ölü! Peş peşe aşağı düştüler
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Olay, Erdemli ilçesinde bağlı Tömük Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki 15 katlı tatil sitesinde yaşandı. İddiaya göre, 13. kattaki dairede kalan 27 yaşındaki B.D. ile kız arkadaşı E.N.Y. henüz bilinmeyen bir nedenle peş peşe aşağı düştü.

Metrelerce yüksekten düşen gençlerin ikisi de olay yerinde hayatını kaybetti. Durumu fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye , jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gençlerin öldüğünü belirlerken jandarma ve savcı olay yerinde inceleme yaptı. İnceleme sonrasında cenazeler otopsi için ilçe devlet hastanesi morguna götürüldü.

13. kattaki daireye giren jandarma ekipleri de evdeki köpeği alarak B.D.'nin yakınlarına teslim etti. Yapılan ilk incelemede B.D. ve E.N.Y.'nin peş peşe atlayarak intihar ettiği üzerine durulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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