  Tatilciler dönüş yolunda: 43 ilin geçiş noktasında kilometrelerce kuyruk (Video)
Tatilciler dönüş yolunda: 43 ilin geçiş noktasında kilometrelerce kuyruk (Video)

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan "kilit kavşak" Kırıkkale’de, kurban bayramı tatilini tamamlayan vatandaşların dönüşe geçmesiyle gece yarısı yoğun trafik oluştu.

Haber Merkezi
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçiren vatandaşlar, dönüş için yeniden yollara akın etti.

Türkiye’nin önemli ulaşım güzergahlarından biri olan Kırıkkale’de de gece saatlerinde de yoğunluk arttı.

Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yollarının kesiştiği "kilit kavşak"ta yaşanan araç yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kilometrelerce araç kuyruğuna takılan sürücüler tampon tampona ilerledi.

Trafik ekipleri de yoğunluğun yaşandığı bölgelerde önlem aldı.

Ekipler, ulaşımın aksamaması için kavşaklar ve bağlantı yollarında çalışma yaptı.

Trafik yoğunluğunun pazar gecesine kadar devam etmesi bekleniyor.

