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Tatilde güneşlenirken kafasına baca düşen kadın yaşamını yitirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde şezlongda otururken başına baca düşen hemşire Hanım Kaya Orakcı ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan hemşire, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Tatilde güneşlenirken kafasına baca düşen kadın yaşamını yitirdi
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Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki bir otelde 37 yaşındaki Hanım Kaya Orakcı, otelin havuz kenarında şezlongda oturduğu sırada dehşet veren bir kaza yaşadı.

Hanım Kaya Orakcı, otelin havuz kenarında şezlongda oturduğu sırada 40x40 santimetre büyüklüğündeki baca kapağı rüzgarın etkisiyle yerinden çıktı.

20 metre yükseklikten kafasına düştü

Baca kapağı 20 metre yükseklikten Orakcı'nın üzerine düştü. Orakcı, başına ve beline isabet eden baca kapağı nedeniyle ağır yaralandı.Ağır yaralı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Orakcı, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Hakkari'de hemşire olduğu öğrenildi

Orakcı'nın Hakkari'de aile hekimliğinde hemşire olarak çalıştığı öğrenildi. Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Orakcı'nın cenazesi yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere hava yolu ile memleketi Hakkari'ye gönderilecek. 

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