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Tatvan Belediye Eşbaşkanı Mümin Erol gözaltına alındı

DEM Partili Bitlis - Tatvan Belediye Eş Başkanı Mümin Erol, cumhurbaşkanına hakaret suçundan gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Tatvan Belediye Eşbaşkanı Mümin Erol gözaltına alındı
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DEM Partili Bitlis - Tatvan Belediye Eşbaşkanı Mümin Erol, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçlamasından gözaltına alındı.

Erol, belediye başkanlığı binasından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Belediye başkanının emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

Erol'a daha önce de soruşturma başlatılmıştı

DEM Partili Tatvan Belediye Eşbaşkanı Erol, mazbatasını alıp göreve başladığı gün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını makam odasından indirdi.

Görüntülerin sosyal medyada gündem olması üzerine Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı 6 Haziran’da “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla Erol hakkında resen soruşturma başlattı.

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