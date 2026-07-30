Tatvan Belediyesi Eş Başkanı Mümin Erol görevden uzaklaştırıldı
DEM Parti, Tatvan Belediyesi Eş Başkanı Mümin Erol hakkında yürütülen sürece ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Erol hakkında disiplin sürecinin başlatıldığı ve bu kapsamda görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.
DEM Parti, Tatvan Belediyesi Eş Başkanı Mümin Erol hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildiğini açıkladı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, Erol hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Mümin Erol hakkında disiplin sürecinin başlatıldığı duyuruldu.
Sürecin 'sağlıklı' ve 'objektif' bir şekilde yürütülmesi amacıyla Mümin Erol’un yürütmekte olduğu belediye eş başkanlık görevinin tedbiren dondurulduğu ifade edildi. Kurul, disiplin sürecinin kısa sürede tamamlanacağını belirtti.