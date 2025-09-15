Tavşanlı Höyük'te 4 bin 500 yıllık idoller gün yüzüne çıktı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı merkezlerinden Tavşanlı Höyük'te bu yıl çok önemli keşiflere imza atıldığını aktardı.

Ersoy, "Günümüzden 4 bin 500 yıl öncesine tarihlenen mermer, kemik ve pişmiş topraktan yapılmış idoller ortaya çıkarıldı. Ocak etrafında yan yana bulunan 7 insan biçimli idol, dönemin dini ritüellerine ışık tutuyor. Tamamlanmamış seramikler ise üretim süreçlerini anlamamızı sağlıyor. Henüz dar alanlarda yürütülen kazılar, Tunç Çağı'nın dini, kültürel ve ekonomik yaşamına dair eşsiz ipuçları sunuyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere çalışmaları yürüten değerli bilim insanlarına teşekkürlerini iletti.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre kazıların aralık ayı ortasına kadar sürmesi ve Tunç Çağı'na dair çok daha fazla bilgiye ulaşılması öngörülüyor.