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Tavuk döner yiyen 25 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde okul yanında bulunan lokantadan tavuk döner yiyen 25 öğrenci zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

Haber Merkezi
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Tavuk döner yiyen 25 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 25 öğrenci, gıda zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çökekler Mahallesi'ndeki Şehit Fatih Kemal Yarar Ortaokulu'nda öğrenim gören 25 öğrenci, okulun yanındaki bir işletmeden tavuk döner yedi.

Öğrencilerin bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri yaşaması üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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