  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı
Takip Et

Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı

Gezi Davası'nda tutuklanan Tayfun Kahraman'ın hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı
Takip Et

Gezi Davası'nda tutuklanan Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı.

Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verildi.

"Eşim Tayfun Kahraman, geçirdiği akut MS atağı tedavisi için bir kez daha Cerrahpaşa Hastanesi’ne sevk edildi.

Bir an evvel Anayasa Mahkemesi kararının uygulanarak, özgürlüğüne, ailesine ve hak ettiği sağlıklı yaşam koşullarına dönmesini bekliyoruz.

Ne bir eksik, ne bir fazla; sadece ADALET istiyoruz."

Bakanlık kaçak döviz bürolarını mercek altına aldı: 194 işletme hakkında işlem başlatıldıBakanlık kaçak döviz bürolarını mercek altına aldı: 194 işletme hakkında işlem başlatıldıEkonomi
TOKİ 46 ilde 460 gayrimenkul satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri...TOKİ 46 ilde 460 gayrimenkul satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri...Ekonomi
Benzine zam gelecek: İşte 11 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam gelecek: İşte 11 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Sunucu Vahe Kılıçarslan'a hapis cezasıSunucu Vahe Kılıçarslan'a hapis cezasıGündem

 