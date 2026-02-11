Gezi Davası'nda tutuklanan Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı.

Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verildi.

"Eşim Tayfun Kahraman, geçirdiği akut MS atağı tedavisi için bir kez daha Cerrahpaşa Hastanesi’ne sevk edildi.

Bir an evvel Anayasa Mahkemesi kararının uygulanarak, özgürlüğüne, ailesine ve hak ettiği sağlıklı yaşam koşullarına dönmesini bekliyoruz.

Ne bir eksik, ne bir fazla; sadece ADALET istiyoruz."