Tayfun Kahraman’dan AYM kararını uygulamayan mahkemeye itiraz

Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın avukatı Cansu Çiftçi, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) yeniden yargılama kararı vermesine rağmen bu kararı uygulamayıp tahliye talebini reddeden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına itiraz etti.

İtiraz dilekçesi, bir üst mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. Dilekçede, ilk hükmü veren hâkimlerin yeniden yargılama sürecine katılmasının usulen mümkün olmadığı belirtilerek, “Yeniden yargılama kararına aynı hâkimlerin katılması hukuka aykırıdır ve kararın kaldırılmasını gerektirir” ifadelerine yer verildi.

Avukat Çiftçi, mahkemenin AYM kararını uygulama yükümlülüğüne dikkat çekerek, “Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlar. 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin bu konuda takdir hakkı bulunmamaktadır” dedi.

Ne olmuştu?

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM’nin “adil yargılanma hakkının ihlal edildiği” yönündeki kararına rağmen yeniden yargılama talebini reddetmişti. Mahkeme gerekçesinde, AYM’nin “süper temyiz mercii gibi hareket ettiği” ve “yetki gasbında bulunduğu” ifadelerine yer vermişti.

AYM, 31 Temmuz 2025 tarihli kararında, Tayfun Kahraman’ın hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetmiş ve yargılamanın yenilenmesi için dosyanın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar vermişti.