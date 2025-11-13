Tayfun Kahraman'ın tahliyesine ret kararı verildi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin yeniden yargılama kararına rağmen Gezi Parkı davası sanığı Tayfun Kahraman’ın tahliye ve yeniden yargılama talebini reddetmişti. Kahraman hakkında yapılan tahliye başvurusu bir kez daha reddedildi.

Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına karşı yaptıkları 32 sayfalık itirazlarının 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da reddedildiğini duyurdu.

Gazeteci Alican Uludağ da kararı sosyal medya hesabı X'ten duyurdu.

Uludağ, "Can Atalay'ın ardından Tayfun Kahraman'la ilgili AYM kararı da uygulanmamış oldu. Bu, Türkiye'de büyük bir hukuk krizinin de göstergesi. Alt mahkemeler, yüksek mahkemeleri tanımıyor" dedi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin Tayfun Kahraman hakkında verdiği hak ihlali kararını uygulamayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararına yapılan itirazı reddetti.



Can Atalay'ın ardından Tayfun Kahraman'la ilgili AYM kararı da uygulanmamış oldu. Bu,… pic.twitter.com/TvugGkB6Un — Alican Uludağ (@alicanuludag) November 13, 2025

Meriç Demir Kahraman'ın X hesabından yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Bugün 186. kez Vera ile birlikte Tayfun’u cam ardından 1 saat görmek için Silivri’ye gidiyorum.

Bugün diğer günlerden, önceki ziyaretlerimizden farklı.

13. Ağır Ceza Mahkemesi kararına karşı yaptığımız 32 sayfalık itirazımız 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gündem yoğunluğu içinde 2 satırda reddedildi.

Yıllardır tüm kamuoyuna Tayfun’un cebir ve şiddetle hiçbir alakasının olmadığını, masumiyetimizi anlattım, belgeledim.

Anayasa Mahkemesi de bu gerçeği hukuken doğruladı, belgeledi.

Ülkemizde, devletimizin varlığını, bekasını koruyan Anayasamız yürürlüktedir; Anayasa Mahkemesi’nin de esastan aldığı kararlar teknik ya da siyasi bir tartışmaya açık değildir.

Bugün gelinen aşamada ortaya çıkan vaziyet bizim ailemizin, Tayfun’un masumiyetinin çok ötesinde ülkemizdeki her bireyin anayasal güvenceleriyle ilgilidir.

Tüm samimiyetimizle hem yaşadıklarımız hem de ortaya çıkan vaziyetin nesnesi olmanın çok derin üzüntüsü içindeyiz.

Dolayısıyla bugün itibariyle 44 aydır sürdürdüğüm haftalık iletişimimizi sonlandırıyorum.

Sözün bittiği yerde değiliz, söz bitmez.

Ancak bugünden sonra benim paylaşacaklarım olsa olsa sıradan bir ailenin fotoğraf albümü mahiyetinde olacaktır.

Bugünden sonraki ihtimallere dair söz hukukçuların, siyasilerindir.

Ocağımıza düşen bu yangını söndürmek için bizimle beraber su taşıyan herkese minnetle…

Allah kimseyi masumiyetini müdafaa etmek zorunda bırakmasın."