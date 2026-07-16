TBB Başkanı Sağkan'dan Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasına tepki

Sağkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Soruşturma sürecinin öğrenilmesini müteakip yurt dışından gelen bir belediye başkanının hukuka aykırı şekilde tutuklanması, sadece kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlali olmayıp aynı zamanda yüzbinlerce yurttaşımızın seçme hakkının gasp edilmesidir.

Çankaya Belediyesi Başkanı Hüseyin Can Güner’in tutuklanması, hukuk devleti ilkesini sistematik olarak aşındıran uygulamalara bir halka daha eklemiş, yargı sistemimizin temel hak ve özgürlükleri korumak yerine sınırlandırmanın aracı haline getirildiği algısını pekiştirmiştir.

Hukuka olan güveni tamamen yok eden bu uygulamaların Anayasa ile güvence altına alınan hukuk devleti ilkesine tamamen aykırı olduğunu, hukuk devletinden uzaklaşılmasının ülkemize verdiği ağır zararı tekrar ve tekrar hatırlatırım."