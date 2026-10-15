TBB Başkanvekilliği seçimini kazanan isim belli oldu

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“Resmî belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırmak, örgüt kurmak ve dolandırıcılık” suçlamalarıyla tutuklanan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in görevden uzaklaştırılmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanvekili seçimi yapıldı.

Yarış; Cumhur İttifakı'nın TBB başkanvekili adayı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile CHP'nin de desteklediği Yeni Parti adayı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce arasında geçti.

Ünlüce, seçimi 4. turda 417 oyla kazandı; Büyükakın ise 369 oy aldı. Ünlüce, TBB'nin ilk kadın başkanvekili oldu.

Önceki turlarda ne oldu?

Seçimin ilk turunda Ünlüce 409 oy, Büyükakın ise 369 oy aldı. İlk turda üye sayısının üçte ikisi olan 576 sayısına ulaşılamadığından ikinci tura geçildi. İkinci turda Ünlüce 403 oy, Büyükakın ise 385 oy aldı. Yeter sayıya ulaşılamadığı için üçüncü tura geçildi. Salt çoğunluk olan 433 oyun arandığı 3. turda Ünlüce 406 oy, Büyükakın ise 363 oy aldı. Ardından dördüncü tura geçildi.

Tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı

5 Haziran 2024'te yapılan seçim ile TBB'nin 6'ncı başkanı, o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olan Ekrem İmamoğlu seçilmişti. İBB soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun yerine, 2 Ocak 2025'te yapılan toplantıda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanvekili seçilmişti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, geçen hafta tutuklanmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinden de uzaklaştırılmıştı.