TBB, 'Büyük Savunma Mitingi' düzenleyecek

Türkiye Barolar Birliği tarafından (TBB), 27 Nisan'da başkentte "Büyük Savunma Mitingi" düzenlenecek.

TBB'den yapılan açıklamada, avukatların, demokratik toplumun temel direği ve adalete erişimin güvencesi olduğu ifade edildi.

Avukatların yalnızca müvekkilin değil, savunma hakkının da temsilcisi olduğu, avukat olmadan adil bir yargılanma sağlanamayacağı belirtilen açıklamada, avukatların yaşadığı sorunların mesleğin icrasını imkansız hale getirdiği kaydedildi.

Bu durumun, adaletin tesisini de engellediği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizde avukatların sosyoekonomik sorunları her geçen gün arttı. Mesleğimizin ve baroların ekonomik sürdürülebilirliği tarihimizin en alt düzeyine inmiş durumdadır. Yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda hukuki ve fiziki şiddetle de karşı karşıyayız. Avukatlar, müvekkiliyle özdeşleştiriliyor, yargılanıyor, darbediliyor, yaralanıyor ve öldürülüyor.

Nitelikli bir hukuk eğitimiyle hem mesleğimizde hem de adalet hizmetlerinde niteliğin artırılmasını istiyoruz. CMK Ücret Tarifesi'nin avukatın emek ve mesaisini karşılayacak düzeyde olmasını istiyoruz. Yalnızca Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı değil, staj sonrasında Avukatlık Meslek Sınavı istiyoruz. Avukata yönelik şiddetin son bulmasını, şiddet faillerinin en ağır yaptırımlarla cezalandırılmasını istiyoruz."

Açıklamada, TBB'nin, mesleğin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 27 Nisan Cumartesi günü Ankara'da "Büyük Savunma Mitingi" düzenleyeceği bildirildi.