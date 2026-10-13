TBB seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı belli oldu

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Türkiye Belediyeler Birliği'nde, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasının ardından yeni bir seçim süreci başladı.

Birlik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasının ardından yeniden başkanvekili seçimine hazırlanıyor.

TBB'nin olağanüstü meclis toplantısı, 15 Ekim Perşembe günü saat 14.30'da Ankara'daki InterContinental Grand Ankara Oteli'nde gerçekleştirilecek.

Seçimde Cumhur İttifakı'nın adayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın oldu. Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberlik içinde, hem Kocaelimiz hem de ülkemiz için omuz omuza çalışmaya, hizmet üretmeye devam edeceğiz."