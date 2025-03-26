  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. TBB'de başkanvekili seçim tarihi belli oldu
Takip Et

TBB'de başkanvekili seçim tarihi belli oldu

İBB Başkanı ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak cezaevine sevk edilmesinin ardından TBB'de başkanvekili seçimi 28 Mart Cuma günü yapılacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TBB'de başkanvekili seçim tarihi belli oldu
Takip Et

Türkiye Belediyeler Birliği'nde (TBB) başkanvekili seçimi 28 Mart Cuma günü yapılacak.

TBB'nin mevcut başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart'ta gözaltına alınmış, 23 Mart'ta tutuklanmıştı. Bunun üzerine TBB'de başkanvekili seçilecek.

Başkanvekili seçimi cuma günü Ankara'da saat 14:30'da yapılacak.

Saraçhane protestoları nedeniyle İstanbul'da 106 şüpheli yakalandıSaraçhane protestoları nedeniyle İstanbul'da 106 şüpheli yakalandıGündem
Gündem
İSTİB Başkanı Kopuz'dan boykot çağrısına tepki: Akıl tutulması
İSTİB Başkanı Kopuz'dan boykot çağrısına tepki: Akıl tutulması
Tutuklu olan Buğra Gökce'den mesaj: Geleceğimize yapılan büyük bir kötülüktür
Tutuklu olan Buğra Gökce'den mesaj: Geleceğimize yapılan büyük bir kötülüktür
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
İmamoğlu'nun "gözaltındakilere kötü muamele yapıldı" iddialarına EGM'den açıklama
İmamoğlu'nun "gözaltındakilere kötü muamele yapıldı" iddialarına EGM'den açıklama
Özel, İBB personeli ile vedalaştı: Saraçhane'den ayrıldı
Özel, İBB personeli ile vedalaştı: Saraçhane'den ayrıldı
Bahçeli, Didem Arslan Yılmaz ile telefonda görüştü: Programlarını beğeniyorum
Bahçeli, Didem Arslan Yılmaz ile görüştü: Programlarını beğeniyorum