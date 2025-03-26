TBB'de başkanvekili seçim tarihi belli oldu
İBB Başkanı ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak cezaevine sevk edilmesinin ardından TBB'de başkanvekili seçimi 28 Mart Cuma günü yapılacak.
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Türkiye Belediyeler Birliği'nde (TBB) başkanvekili seçimi 28 Mart Cuma günü yapılacak.
TBB'nin mevcut başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart'ta gözaltına alınmış, 23 Mart'ta tutuklanmıştı. Bunun üzerine TBB'de başkanvekili seçilecek.
Başkanvekili seçimi cuma günü Ankara'da saat 14:30'da yapılacak.
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