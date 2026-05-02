  3. TBB'nin yeni yönetim seçimi öncesinde arbede: Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okunurken kavga çıktı (Video)
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yeni yönetimi için yapılan seçim öncesinde arbede yaşandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TBB Meclisi; Başkan, Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu Üyeleri ile Encümen Üyeleri seçimi yapılması amacıyla Ankara'da bir otelde toplandı.

TBB Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in açılış konuşmalarının ardından Divan'da konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumak istemesi üzerine salonda tepkiler oluştu.

Salonda bulunan bir grubun kürsüye yönelmesi üzerine arbede yaşandı.

Yaşanan arbedenin ardından Olağan Meclis Toplantısı'na bir süre ara verildi ve salon boşaltıldı.

Salonda düzenin yeniden sağlanmasının ardından toplantının devam edeceği bildirildi.

