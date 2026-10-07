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TBF'den Ali Emre Ballı için taziye mesajı yayımladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), vefat eden yönetim kurulu üyesi Ali Emre Ballı için taziye mesajı yayımladı.

Haber Merkezi
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TBF'den Ali Emre Ballı için taziye mesajı yayımladı
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 Federasyonun sitesinde yer alan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Yönetim kurulu üyemiz Ali Emre Ballı'nın vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

 