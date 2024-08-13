TBMM, 16 Ağustos'ta olağanüstü toplanıyor

ANKARA (EKONOMİ) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu’nu, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14.00'te toplantıya çağırdı.

CHP, milletvekilliği düşürülen Can Atalay için Meclisin 16 Ağustos’ta olağanüstü toplanması için 59 Ağustos’ta ortak dilekçe ile TBMM Başkanlığına başvurmuştu. TBMM Başkanlığı’na yapılan ortak imzalı başvuru dilekçesinde DEM, Saadet Partisi, TİP, DEVA, DP ve EMEP’in de imzaları yer aldı.

Meclisin toplanması için en az 200 milletvekilinin Meclis Genel Kurulu’nda hazır bulunması gerekiyor.