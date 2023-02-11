TBMM, 21 Şubat'a kadar çalışmalarına ara verecek

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına 21 Şubat'a kadar ara verileceğini bildirdi.

Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerini deprem bölgelerine gönderdiklerini belirtti.

Mustafa Elitaş, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptıkları görüşmeler doğrultusunda, TBMM çalışmalarına 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldıklarını ifade etti.