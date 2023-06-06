TBMM Başkan adayları kimler?

Yeni Kabine bigün ilk toplantısını yapacak. Dört Parti TBMM başkanlığı için adaylarını belirledi. Peki partilerin Meclis Başkanı adayları kim?

TBMM Başkanlığı için AK Parti ve MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti aday gösterildi. Yeni meclis başkanı ne zaman seçilecek?

* İYİ Parti, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı’yı aday gösterdi.

* YSP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç’u aday gösterdi.

* AK Parti ve MHP ise Numan Kurtulmuş'u aday gösterdi.

CHP'nin adayı netleşmedi.

Yeni TBMM başkanı nasıl seçilecek? Meclis Başkanı seçimi için beş günlük adaylık süreci bugün saat 00.00’da sona erecek.

7 Haziran Çarşamba günü Meclis’in 30. başkanını belirlemek için Genel Kurul’da seçim turları başlayacak.

TBMM Başkanı nasıl seçilecek?

TBMM İçtüzüğü gereğince Genel Kurul’daki oylamada ilk iki turda bir adayın 401 oy alması gerekiyor.

TBMM’deki sandalye dağılımı iktidar ve muhalif gruplarının ilk iki turda sonuç almalarına imkan vermiyor.

Üçüncü turda ise salt çoğunluk yani 301 oyu alan aday yeni TBMM Başkanı seçilecek.

Cumhur İttifakı adayının üçüncü turda Meclis Başkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yeni seçilen Meclis Başkanı iki yıl boyunca bu görevi üstlenecek.