  3. TBMM Başkanı Kurtulmuş: 20 Yanvar şehitlerini rahmetle ve saygıyla anıyoruz
TBMM Başkanı Kurtulmuş: 20 Yanvar şehitlerini rahmetle ve saygıyla anıyoruz

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 20 Yanvar şehitlerini andı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 20 Yanvar şehitlerini rahmetle ve saygıyla andığını bildirdi.

Kurtulmuş, mesajında şu ifadeleri kaydetti:

"Onların fedakarlığı, Azerbaycan halkının bağımsızlık iradesinin en güçlü göstergelerinden biri olarak hafızalardaki yerini ebediyen koruyacaktır.

Kardeş Azerbaycan’la sevincinde ve kederinde daima “iki devlet, tek millet” şuuruyla omuz omuza durmaya ve kardeşliğimizi güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."