TBMM Başkanı Kurtulmuş: 20 Yanvar şehitlerini rahmetle ve saygıyla anıyoruz
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 20 Yanvar şehitlerini andı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 20 Yanvar şehitlerini rahmetle ve saygıyla andığını bildirdi.
Kurtulmuş, mesajında şu ifadeleri kaydetti:
"Onların fedakarlığı, Azerbaycan halkının bağımsızlık iradesinin en güçlü göstergelerinden biri olarak hafızalardaki yerini ebediyen koruyacaktır.
Kardeş Azerbaycan’la sevincinde ve kederinde daima “iki devlet, tek millet” şuuruyla omuz omuza durmaya ve kardeşliğimizi güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."
20 Yanvar şehidlerini rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Onların fedakârlığı, Azerbaycan halkının bağımsızlık iradesinin en güçlü göstergelerinden biri olarak hafızalardaki yerini ebediyen koruyacaktır.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) January 20, 2026
Kardeş Azerbaycan’la sevincinde ve kederinde daima “iki devlet, tek millet”… pic.twitter.com/YBsDkSm2gW