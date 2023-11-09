TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı: Meclis Danışma Kurulu toplanıyor
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin çağrısı üzerine, Meclis Danışma Kurulu'nun saat 17.00'de toplanacağını duyurdu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP lideri Özel'in Yargıtay’ın Can Atalay hakkındaki kararı sonrası AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine yaptığı çağrının ardından, Meclis Danışma Kurulu'nun saat 17.00'de toplanacağını duyurdu.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiği yönündeki kararına uyulmamasına hükmetti. Daire, “yargısal aktivizm” yapmakla suçladığı ihlal kararı yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Daire aynı zamanda Atalay'ın milletvekilliğinin de düşürülmesi için kararı TBMM Başkanlığı'na gönderdi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yargıtay’ın Can Atalay kararı ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine, Meclis Danışma Kurulu'nu saat 17.00'de toplama kararı aldı.