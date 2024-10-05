TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı: TBMM, İsrail tehdidine karşı toplanıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK'te 'Hafta Sonu' programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlıyor.

İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından önemli satır başları:

İsrail'in yaptığı etnik temizlik

Soykırım boyutlarını artık aşmış. İsrail katliamlarının en büyük insanlık suçlarından biri, insanlık tarihinin en kötü soykırımlarından biri olduğunu tarih yazacaktır. İsrail'in yaptığı etnik temizlik.

Bütün şartların İsrail'in lehine olduğu bir dönemdeyiz

Bütün şartların İsrail'in lehine olduğu bir dönemdeyiz. Irak'ın işgaliyle bölge istikrarsızlaştırılmaya başlandı. Bölge coğrafyası paramparça hale getirildi. İradesiz hale getirildi.

İsrail, kendisinin dışında herkesi yok etmek istiyor

Yakın dönemlerde hiç yaşamadığımız kadar uluslararası sistem çözümsüz hale geldi. Gueterres istenmeyen adam ilan ediliyor. BM'nin yıkıldığının ilanıdır bu durum.

Netanyahu hükümeti pervasız şekilde devam ediyor. İsrail, kendisinin dışında herkesi yok etmek istiyor. Dünya bunu seyrediyor.

Türkiye'nin buna uyanık olması lazım

Terör örgütleri üzerinden Türkiye baskı altına alınmaya çalışılıyor. Biz kimin ne olduğunu, hangi adımı niçin attığını çok iyi biliyoruz. Suriye'nin, Irak'ın istikrarsızlaştırılmasıdır.

Türkiye'nin buna uyanık olması lazım. Türkiye bölgede ayakta kalabilmiş büyük bir ülkedir.

Meclis 8 Ekim Salı günü toplanacak

Siyaset üstü bir konudur, bu bir milli meseledir. Meclis 8 Ekim Salı günü toplanacak. Hükümet İsrail konusunda Meclis'i bilgilendirecek. Dışişleri ve Savunma Bakanı Salı günü bilgi verecek

İsrail, Ortadoğu'da bir ateş çukuru açtı ve bütün halkları oraya atmaya çalışıyor

Dün bölgesel tehditlerden bahsederken çok uzakta olan tehditlerden bahsediyorduk. Yangın artık kapımıza geldi. İsrail, Ortadoğu'da bir ateş çukuru açtı ve bütün halkları oraya atmaya çalışıyor. Büyük insanlık cephesi güçlendirilmeli. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in yargılanmaya başlanması, dokunulamayan İsrail'e dokunulmuştur. İsrail dokunulmaz bir ülke değildir. 'İsrail'e dokunulamaz' düşüncesi vardı, hayır öyle değil.

ABD'ye tepki: Ne demek 'ölçülü saldırı'

ABD'nin bu tavrının bütün dünyanın görmesi lazım. Ne demek 'ölçülü saldırı'. Burada bir akıl tutulması vardır. Hangi ölçülü saldırıdan bahsediyoruz. Geriye İsrail'in bir tek nükleer bomba kullanmadığı kaldı. Önce Filistin devletinin egemenlik haklarını ihlal ediyor, İran'ın, Lübnan'ın egemenlik haklarını ihlal ediyor. Hangi ölçülü saldırıdan bahsediliyor.

Yeni bir göç dalgası olur mu?

Suriye'de iç savaş başladığında yüz binlerce insan Lübnan'a kaçmıştı. İsrail, Lübnan'a saldırınca şimdi de insanlar Suriye'ye kaçıyorlar. İsrail, Lübnan'a saldırmaya devam ederse göç dalgası mümkündür.

Hep bu stratejiyle İsrail bu günlere geldi. Siyonist yönetim bölge ülkelerinin tamamına düşman. Netanyahu çetesinin ideolojisi böyle.

Rusya ziyareti: Planladığımızın çok üstünde olumlu bir ziyaret oldu

Planladığımızın çok üstünde olumlu bir ziyaret oldu. İlk defa bir Türk siyasetçi senatoda konuştu. Senatörler sonunda ayağa kalkarak ayakta alkışladılar. Türk iş adamlarıyla bir araya geldik. Sayın Putin tarafından kabul edildik. Türkiye'nin arabuluculuk yönü gündeme geldi. Gazze'de yaşananlar konusunda Rusya bize yakın. Rusya, İsrail konusunda sürece daha etkin katılmalı.

ABD'nin hakimiyetinin sonuna gelindi

Özel olarak S-400'ü konuşmadık. Dünya yeni bir döneme girdi. Ben 2022'de ABD'nin Afganistan'dan apar topar çıkmasıyla başladığını düşünüyorum. ABD'nin hakimiyetinin sonuna gelindi. Artık yeni güç denklemleri ortaya çıkacak. Türkiye en önemli avantaja sahip ülkelerden.

'Türkiye'nin ekseni kayıyor' diyenlerin anlayışı müstemleke anlayışıdır. Türkiye'nin tek ekseni milli ekseni.

Yeşil pasaport

Yeşil pasaportun olumlu olacağını düşünüyorum. Medyayla da paylaştım. Bununla ilgili bir teklifin verilmesi lazım, henüz gelmedi.

Meclis'teki kavga görüntülerine tepki

Meclis'te kavga gürültü görüntülerinin ortadan kaldırılması lazım. Söz yarası kılıç yarasından daha keskindir. Buna dikkat etmek lazım. Vekillerin her birisi davranış olarak millete örnek olmalı.

Yeni anayasa çalışması

Meclis'te anayasa yapma iradesi var. Şimdiye kadar yaptığımız görüşmelerde 'katılmıyoruz' diyen bir parti olmadı. Anayasa yapma meselesi aritmetik meselesidir.

Siyasi partiler, teröre mesafe koymalı

Terörle mücadelede olumlu noktadayız. Terör birtakım devletlerin maşası. Vatandaşı teröristten ayıran anlayışla çalışıyoruz. Siyasi partiler, teröre mesafe koymalı. Topyekûn mücadelenin paydaşı olmalılar.

Türkiye'nin önü açık

Türkiye'nin önü açık. Ambargoların arkasındaki asıl neden Türkiye'yi görmeleri.

Kumar aynen uyuşturucu gibi: Her türlü tedbir alınmalı

Kumar aynen uyuşturucu gibi. Şeytanın aygıtlarından birisidir. Yasa içi ve yasa dışı olması fark etmiyor. Bununla ilgili her türlü tedbir alınmalı.

Çeteleri her yerde basıp bunların etki alanlarının ortadan kaldırılması lazım.

Şiddet dalgasındaki artış: 'Yaptım, yanıma kar kaldı' durumu engellenmeli

Şiddete karşı açık, net, hızlı olunmalı. 'Yaptım, yanıma kar kaldı' durumu engellenmeli. Dünyanın her yerinde maalesef şiddetin arttığını görüyoruz.