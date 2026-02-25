TBMM Başkanı Kurtulmuş AK Parti Grubunu ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te AK Parti grubunu ziyaret etti. Ziyaretin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Siyasi parti ziyaretlerini AK Parti ile tamamladık. Türkiye'nin en zor meselesi, ağır bedeller ödediğimiz terör meselesi ümit ediyorum ki bu çalışmayla bitecek. Toprağa çocuklarımızı değil, silahları gömeceğiz. Bu komisyon birlikte bir millet politikası haline döndü.

"Artık Türkiye'de 86 milyonun teröre ve silaha tahammülü yoktur"

50 vekil arkadaşımız hiçbir şekilde yıkıcı söz sar etmedi. En ufak bir tartışmanın olmadığı müzakereler yapıldı. Bir kez daha partilere teşekkür ediyorum. AK Parti grubundaki arkadaşlarımız samimiyetle bu sürece destek verdiler. 21 AK Partili vekile teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu işin olmasını isteyenler olduğu gibi olmamasını isteyenler olduğunu da biliyoruz. Çok şükür provokatif durum olmadı. Artık Türkiye'de 86 milyonun teröre ve silaha tahammülü yoktur." dedi.