TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. TBMM Mermerli Salonu'nda basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. CHP’li bazı milletvekilleri Kılıçdaroğlu’nu girişte karşılarken görüşme sonrası herhangi bir açıklama olmadı.

Numan Kurtulmuş, bugün ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, sonrasında DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı, ardından Yeni Yol grubunu ziyaret etmişti.